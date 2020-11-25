Українська
$ 28,37
33,68
  1. Мировые новости
  2. США

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 (видео)

25 ноября, 06:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Запуск оценивается в 10 миллиардов долларов

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Старт состоялся на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Реклама

Об этом сообщила SpaceX в Twitter.

Видео: SpaceX

"Вывод 60 спутников Starlink подтвержден", — говорится в сообщении компании.

Запуск был осуществлен с 16-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink.

Фото: SpaceX/Twitter
Реклама

Фото: SpaceX/Twitter

В тренде
Видео дня. Трамп помиловал индейку ко Дню благодарения

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.

Фото: SpaceX/Twitter

Фото: SpaceX/Twitter

По предварительной информации, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию могут обойтись в 10 млрд долларов.

Видео: SpaceX/Twitter
Реклама

Напомним, ранее корпорацияSpaceX отложила запланированную на 31 октября отправку следующей капсулы Crew Dragon с астронавтами на борту на Международную космическую станцию из-за возможных неисправностей двигателя ракеты-носителя Falcon 9.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

космос Falcon SpaceX
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Будут кардинальные изменения. Билл Гейтс предсказал жизнь после пандемии COVID-19
Будут кардинальные изменения. Билл Гейтс предсказал жизнь после пандемии COVID-19США
Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию
Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемиюСША
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTechЕвросоюз
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической черты
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической чертыЕвросоюз
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефтиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять