SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 (видео)

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Старт состоялся на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Реклама

Об этом сообщила SpaceX в Twitter.

Видео: SpaceX

"Вывод 60 спутников Starlink подтвержден", — говорится в сообщении компании.

Запуск был осуществлен с 16-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink.

Реклама Фото: SpaceX/Twitter

В тренде Видео дня. Трамп помиловал индейку ко Дню благодарения

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.

Фото: SpaceX/Twitter

По предварительной информации, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию могут обойтись в 10 млрд долларов.

Видео: SpaceX/Twitter

Реклама

Напомним, ранее корпорацияSpaceX отложила запланированную на 31 октября отправку следующей капсулы Crew Dragon с астронавтами на борту на Международную космическую станцию из-за возможных неисправностей двигателя ракеты-носителя Falcon 9.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама