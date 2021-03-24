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SpaceX запустила ракету-носитель с интернет-спутниками (видео)

24 марта, 11:34

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал

В среду, 24 марта, американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками.

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Об этом говорится на сайте компании.

Запуск состоялся в 10:28 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Видео: SpaceX/Twitter

Сначала запуск Falcon 9 планировался на 21 марта, но его перенесли. Ступень опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

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Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет с любой точки мира. Он будет возможным за счет развертывания на орбите большого количества микроспутников.

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Ранее мы также писали, что компания SpaceX Илона Маска предварительно согласилась запустить в космос украинский спутник "Сич-2-1". Стоимость разработки оценили в 1 млн долларов.

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