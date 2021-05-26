SpaceX запустила в космос еще 60 интернет-спутников Starlink: видео

Это уже 29 запуск в рамках этой миссии, он завершит формирование первой спутниковой "оболочки" Земли из 1584 аппаратов

/ Фото: Getty Images

Американская космическая компания SpaceX запустила на околоземную орбиту очередную партию мини-спутников Starlink с целью создания глобальной сети интернет-покрытия.

Реклама

Об этом сообщили 26 мая в пресс-службе компании.

Видео: SpaceX

60 спутников были выведены в этот же день при помощи тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Она стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида в 14:59 по местному времени (в 21:59 по Киеву). Через примерно 64 минуты ракета должна доставить спутники на орбиту.

Читайте также: Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)

Этот запуск стал уже 29 в миссии Starlink. В случае успешного завершения он завершит формирование первой спутниковой "оболочки" Земли, в которую войдут 1584 аппаратов. Потом SpaceX приступит к созданию второй.

Реклама

Любопытно, что первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 используется для уже во второй (и вероятно не в последний) раз. Через 8 минут 34 секунд после старта она совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу в Атлантическом море.

Также повторно будут использовать и обтекатель головной части ракеты, две створки которого после отделения тоже спустятся в Атлантику на парашютах. Это позволит сэкономить SpaceX до 6 млн при следующих запусках.