SpaceX запустит на Луну модуль компании украинского бизнесмена

Firefly Aerospace получила заказ NASA в феврале 2021 года и с тех пор хорошо продвинулась в создании лунного модуля Blue Ghost

Посадочный аппарат Blue Ghost. Фото: Firefly Aerospace

Компания Илона Маска SpaceX в 2023 году отправит на Луну модуль Blue Ghost, принадлежащий компании украинского бизнесмена Максима Полякова Firefly Aerospace, в рамках космической программы NASA "Артемида".

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О заключении контракта сообщили в Firefly Aerospace Inc.

"Blue Ghost доставит 10 научных приборов для миссии NASA по заказу коммерческой Lunar Payload Services, помимо других коммерческих грузов", – говорится в сообщении.

Старший вице-президент Firefly по космическим кораблям Ши Ферринг заявил, что в компании очень рады, что их модуль отправиться к Луне именно на ракете-носителе Falcon 9.

"Это очень важная миссия, над которой работают лучшие инженеры и известные компании в сфере космоса. Такая кооперация имеет большое значение для дальнейшего развития всего человечества", – рассказал Hromadske основной инвестор Firefly Aerospace Максим Поляков.

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В феврале 2021 года Firefly получила заказ NASA и с тех пор быстро продвинулась в программе Blue Ghost. В SpaceX заявили, что для них большая честь, что Firefly выбрала именно Falcon 9 для запуска.

"Миссия Blue Ghost доставит полезный груз для NASA, что будет способствовать научным исследованиям и развитию устойчивого присутствия на Луне в рамках программы "Артемида", – заявил в свою очередь вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинеро.

Модуль Blue Ghost совершит посадку в Море Криз на видимой стороне Луны. За 14 дней он доставит груз на орбиту Луны и на поверхность спутника.

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