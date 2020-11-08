Спич Джо Байдена в Верховной Раде, 2015 год. 9 тезисов

США обещали давить на Россию и требовали борьбы с коррупцией

Избранный президентом Соединенных Штатов на выборах в 2020 году Джо Байден в 2015-м посетил Украину в качестве вице-призедента при президенте Бараке Обаме и выступил в Верховной Раде. Мы решили вспомнить основные тезисы его выступления.

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О чем говорил Байден в ВР 8 декабря 2015 года

Перед ВР стоит историческая возможность, чтобы ее запомнили, как Раду, которая установила новые столпы свободы, "которой так хотели и ждали украинские люди".

За Украиной наблюдает целый мир, который надеется, что ее успех в борьбе против жестокой агрессии России будет иметь последствия для него.

Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией (Байден повторил "никогда" трижды. – Ред.)

США будут давить на Россию, пока она не выполнит минских соглашений.

Байден выразил уверенность, что "народ Донбасса" решит остаться в составе Украины, поскольку альтернатива этому – продолжать жить под бандитами и преступниками, которые отказываются от гуманитарной помощи и не допускают такие организации, как "Врачи без границ".

Тяжелое вооружение должно быть отведено от линии фронта на Донбассе и должен быть предоставлен доступ для представителей ОБСЕ.

Россия должна надавить на сепаратистов, чтобы провести выборы в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.

Призвал власти продолжать борьбу с коррупцией: "Вы не найдете ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает".

Выразил опасения, чтобы его выступление не восприняли как "приказы" Верховной Раде, поэтому он до последнего сомневался, стоит ли ему выступать перед депутатами.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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