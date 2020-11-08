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Спич Джо Байдена в Верховной Раде, 2015 год. 9 тезисов

8 ноября, 03:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

США обещали давить на Россию и требовали борьбы с коррупцией

Избранный президентом Соединенных Штатов на выборах в 2020 году Джо Байден в 2015-м посетил Украину в качестве вице-призедента при президенте Бараке Обаме и выступил в Верховной Раде. Мы решили вспомнить основные тезисы его выступления.

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О чем говорил Байден в ВР 8 декабря 2015 года

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  • Перед ВР стоит историческая возможность, чтобы ее запомнили, как Раду, которая установила новые столпы свободы, "которой так хотели и ждали украинские люди".
  • За Украиной наблюдает целый мир, который надеется, что ее успех в борьбе против жестокой агрессии России будет иметь последствия для него.
  • Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией (Байден повторил "никогда" трижды. – Ред.)
  • США будут давить на Россию, пока она не выполнит минских соглашений.
  • Байден выразил уверенность, что "народ Донбасса" решит остаться в составе Украины, поскольку альтернатива этому – продолжать жить под бандитами и преступниками, которые отказываются от гуманитарной помощи и не допускают такие организации, как "Врачи без границ".
  • Тяжелое вооружение должно быть отведено от линии фронта на Донбассе и должен быть предоставлен доступ для представителей ОБСЕ.
  • Россия должна надавить на сепаратистов, чтобы провести выборы в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.
  • Призвал власти продолжать борьбу с коррупцией: "Вы не найдете ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает".
  • Выразил опасения, чтобы его выступление не восприняли как "приказы" Верховной Раде, поэтому он до последнего сомневался, стоит ли ему выступать перед депутатами.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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выступление Верховная Рада 2015 Джо Байден
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