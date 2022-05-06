Спикер Пентагона поделился подробностями о передаче разведданных Украине

Пресс-секретарь Джон Кирби отметил, что Украина более проинформирована о происходящем на фронте, чем США

Кирби о ситуации на фронте / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Минобороны США заявили, что делятся с Украиной данными разведки о ситуации на поле боя, однако не передают информацию о местоположении высших военачальников армии РФ.

Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, передает РБК-Украина.

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"США предоставляют разведывательную информацию о ситуации на поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы об этом говорили. Мы не предоставляем разведывательные данные о местоположении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей ударов Вооруженных сил Украины", – сказал он.

Кирби отметил, что Украина более проинформирована о происходящем на фронте, чем США.

"У украинцев, честно говоря, гораздо больше информации, чем у нас. Это их страна, их территория, и у них есть собственные хорошие возможности", – сказал Кирби.

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В Пентагоне назвали причины провала наступления РФ на Донбассе

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, почему продвижение российских войск на Донбассе и юге Украины было неравномерным.

По его словам, в целом в Пентагоне не думают, что РФ решила свои проблемы с логистикой и поддержкой.

Кирби также отметил и ожесточенное украинское сопротивление.

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Третья причина, по его словам – это погодные условия.

Кроме того, оккупанты до сих пор не преодолели проблемы лидерства и сплоченности подразделений.

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