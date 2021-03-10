США будут укреплять помощь Украине: раскрыт план Байдена

Администрация американского президента Джо Байдена продолжит укреплять помощь Украине.

Реклама

Об этом, выступая в комитете Палаты представителей США по иностранным делам, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Трансляция заседания велась в YouTube-канале Государственного департамента.

"Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены укреплять эту поддержку – идет ли речь о ее безопасности, экономике, собственных усилиях (Украины – ред.) по укреплению ее демократии", – сказал Блинкен.

10 марта глава Госдепа выступал в нижней палате Конгресса с презентацией плана "Приоритеты администрации Байдена по внешней политике США".

Напомним, в декабре Конгресс поддержал законопроект об оборонном бюджете США на 2021 финансовый год, который включает 250 млн долларов военной помощи Украине.

Реклама

Военная помощь США выделается в рамках инициативы содействия в сфере безопасности и пойдет в том числе на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Мы также сообщали, что на прошлой неделе пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби пообещал, что его страна выделит Украине 125 млн долларов в рамках федеральной программы "Инициатива помощи по безопасности Украине".

В то же время, США ввели санкции против одного из украинских бизнесменов. Больше в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама