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США будут укреплять помощь Украине: раскрыт план Байдена

10 марта, 22:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украина вошла в список внешнеполитических приоритетов новой американской администрации

Администрация американского президента Джо Байдена продолжит укреплять помощь Украине.

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Об этом, выступая в комитете Палаты представителей США по иностранным делам, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Трансляция заседания велась в YouTube-канале Государственного департамента.

"Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены укреплять эту поддержку – идет ли речь о ее безопасности, экономике, собственных усилиях (Украины – ред.) по укреплению ее демократии", – сказал Блинкен.

10 марта глава Госдепа выступал в нижней палате Конгресса с презентацией плана "Приоритеты администрации Байдена по внешней политике США".

Напомним, в декабре Конгресс поддержал законопроект об оборонном бюджете США на 2021 финансовый год, который включает 250 млн долларов военной помощи Украине.

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Военная помощь США выделается в рамках инициативы содействия в сфере безопасности и пойдет в том числе на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Мы также сообщали, что на прошлой неделе пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби пообещал, что его страна выделит Украине 125 млн долларов в рамках федеральной программы "Инициатива помощи по безопасности Украине".

В то же время, США ввели санкции против одного из украинских бизнесменов. Больше в видеосюжете:

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