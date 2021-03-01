Украина получит 125 млн долларов военной помощи от США

Байден меньше двух месяцев на посту, а уже пообещал крупную поддержку для ВСУ

США выделят Украине 125 млн в рамках федеральной программы "Инициатива помощи по безопасности Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

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Об этом в ходе брифинга 1 марта сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

Военная помощь поступит в виде вооружений и программ подготовки солдат Вооруженных сил Украины.

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"Министерство объявляет о пакете в 125 миллионов долларов в рамках "Инициативы помощи по безопасности Украине", что включает подготовку, вооружения и консультирование", – сказал Кирби.

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Таким образом, подчеркнул спикер Пентагона, США подтверждают свою готовность предоставлять Украине летальное оружие оборонного характера для противодействия российской агрессии.

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Помощь поможет ВСУ "более эффективно защищаться от российской агрессии, обеспечить свои границы и усилить операционное сотрудничество с НАТО".

Больше подробностей Пентагон предоставит позже. Напомним, в декабре Конгресс поддержал законопроект об оборонном бюджете США на финансовый 2021 год, который включает 250 млн долларов военной помощи Украине. Видео: Сегодня Также мы писали, что Госдеп может снова назначить спецпредставителя США по Украине, должность которого пустует с момента отставки Курта Волкер с нее в сентябре 2019 года.

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