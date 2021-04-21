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США продолжат предоставлять Украине военную помощь для защиты от российской агрессии (обновлено)

21 апреля, 22:01

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности имеет неплохие шансы пройти Сенат

Власти Соединенных Штатов продолжат предоставлять военную помощь Украине, которая противостоит российской агрессии.

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Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы глубоко привержены нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы", — сказал Прайс.

Комитет Сената США по международным отношениям поддержал законопроект о "Партнерстве с Украиной в сфере безопасности".

Об этом сообщает "Голос Америки" .

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Представляя законопроект, глава комитета сенатор-демократ Роберт Менендес назвал инициативу "своевременным сигналом" в поддержку Украины.

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Он напомнил, что уже семь лет после российского вторжения украинские военные продолжают самоотверженно защищать Родину от российских сухопутных, морских и кибератак, которые нарушают украинский суверенитет и безопасность.

"Я с гордостью присоединяюсь к сенатору Ришу по законопроекту о "Партнерстве с Украиной в сфере безопасности", пакету долгосрочной помощи, который демонстрирует нашу двухпартийную преданность безопасной Украине. Как мы все знаем, ситуация с безопасностью ухудшается, ведь тысячи российских войск накапливаются на границе Украины. Этот законопроект не мог быть более своевременным, чтобы послать миру месседж, что мы поддерживаем Украину", – заявил Менендес.

Напомним, 20 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Менендес обсудили вопрос увеличения военной помощи Киеву со стороны США.

Соавторами законопроекта, внесенного в Сенат 17 марта, стали сенаторы от обеих ведущих партий США Джим Риш, Менендес, Роб Портман, Джин Шагин, Крис Мерфи и Джим Баррассо. Чтобы обрести силу закона, законопроект должен быть проголосован в Сенате и Палате представителей и подписан президентом.

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Также напомним, в декабре 2020 Конгресс поддержал законопроект об оборонном бюджете США на 2021 финансовый год, который включает 250 млн долларов военной помощи Украине.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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