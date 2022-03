США дали зеленый свет НАТО на поставки истребителей Украине — заявление Блинкена

США дает "зеленый свет" странам НАТО, если они решат предоставить истребители Украине — об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии для программы Face The Nation на телеканале CBS.

"Мы видим, что Путин продолжает усугублять свою агрессию против Украины. Это продолжается, и нам нужно быть готовыми", — сказал он.

Блинкен ответил на вопрос, что будет делать США, если Польша, которая является членом НАТО, решит дать Украине истребители.

"Это (решение — ред.) получает "зеленый свет". Собственно, мы сейчас обсуждаем с нашими польскими друзьями, что мы можем сделать, чтобы удовлетворить их потребности, и активно говорим об этом (предоставлении истребителей — ред.)", — сказал он.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам Конгресса с призывом предоставить военные истребители во время беседы в Zoom.

