США депортируют тысячи гаитянских мигрантов

Более десяти тысяч человек скопились в импровизированном лагере под мостом, который соединяет Дель-Рио в Техасе с мексиканским Сьюдад-Акунья

Мигранты - в основном гаитяне, но есть и кубинцы, перуанцы, венесуэльцы и никарагуанцы / Фото: Коллаж: Сегодня

В США приняли решение о вывозе мигрантов из Техаса, в который в последнюю неделю произошел приток граждан Гаити.

Об этом пишет BBC News.

Реклама

Более десяти тысяч человек скопились в импровизированном лагере под мостом, который соединяет Дель-Рио в Техасе с мексиканским Сьюдад-Акунья.

Читайте также: США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву

Местные чиновники обеспечили их едой и критическими услугами. В пятницу около двух тысяч человек отправили в иммиграционные центры.

Реклама

Мигранты оккупировали мост / Фото: ВВС

Американское правительство сообщило, что собирается в воскресенье отправить мигрантов домой. Как заявили власти, такая мера была введена, "чтобы нелегальные мигранты были быстро взяты под стражу" и вывезены из США "в соответствии с законами и политикой" страны.

Нелегалов должны взять под стражу / Фото: ВВС

Что происходит

Реклама

Мигранты – в основном гаитяне, присутствуют также некоторые кубинцы, перуанцы, венесуэльцы и никарагуанцы.

Многие гаитяне покинули страну после разрушительного землетрясения в 2010 году, и большое количество тех, кто находился в лагере, жили в Бразилии или других странах Южной Америки и уехали на север, не имея возможности получить работу или законный статус.

Как сообщает мексиканский корреспондент BBC Уилл Грант, кубинцы тоже спасаются от тяжелого экономического кризиса на острове сразу после окончания холодной войны.

Он говорит, что многие из мигрантов в Техасе совершили, вероятно, самое опасное мигрантское путешествие в Латинской Америке, пройдя пешком через густые джунгли Дариенского ущелья между Колумбией и Панамой.

Правительство США сообщило о росте мигрантов на границе с Мексикой в ​​этом году.

Ранее мы сообщали что: