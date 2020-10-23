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США до сих пор не контролируют ситуацию с коронавирусом, – Байден

23 октября, 04:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Джо Байден заявил, что Дональд Трамп вначале много шутил о коронавирусе, но люди не всегда понимали, что это шутки.

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"Соединенные Штаты до сих пор не контролируют ситуацию с коронавирусом", – считает Байден.

Напомним, после диагностированного коронавируса у Трампа сильно обвалился рейтинг – преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем составляло 16%. 57% опрошенных заявили, что поддерживают Байдена, а 41% – Трампа.

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Байден после того, как коронавирус скосил его оппонента, регулярно сдает тест на COVID-19 и публично оглашает результаты. В день финальных дебатов демократ в очередной раз продемонстрировал отрицательный тест.

Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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дебаты коронавирус Дональд Трамп Джо Байден
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