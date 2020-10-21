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США готовы агрессивно конкурировать с Россией – глава Пентагона

21 октября, 00:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Россия и Китай регулярно нарушают систему международных правил

США вместе с союзниками должны агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях планеты и готовиться к наихудшим сценариям.

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Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает "РБК".

По его словам, США не намерены вступать в конфликт с Россией и Китаем, но страны регулярно нарушают международную систему правил.

"Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно. Все мы вместе. И если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы к худшему", – сказал Эспер.

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Он также отметил, что США видят, как Россия и КНР действуют в Северной и Южной Америке, в Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике.

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Недавно мы писали о том, что Марк Эспер считает, чтоРоссия и Китай активно проводят разработки в области искусственного интеллекта для расширения своего влияния за рубежом и усиления контроля над своими обществами.

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