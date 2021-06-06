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США готовы противостоять России, но к конфликту не стремятся – Байден

6 июня, 11:35

Виктория Барановская Виктория Барановская

Если в будущем Москва решит нанести ущерб Вашингтону, то Штаты немедленно дадут отпор российским вызовам

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден заявил: Вашингтон готов дать отпор на вызовы со стороны России. Но в то же время США не стремятся идти на конфликт с Москвой.

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Об этом говорится в статье американского президента в газете The Washington Post.

"Я действовал немедленно, чтобы продлить на пять лет новый договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и укрепить безопасность США и мира", – написал он.

Он пояснил, что в Белом доме стремятся к предсказуемым и стабильным отношениям между Россией и США. Это касается и вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Но если Москва решит нанести ущерб США, то Вашингтон не будет колебаться с ответом.

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"Мы едины в ответе на вызовы со стороны России относительно европейской безопасности, начиная с ее агрессии в отношении Украины. Не будет никаких сомнений в решимости США защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделять от наших интересов. Путин знает, что мы не будем колебаться с ответом на будущие наносящие ущерб действия", – сказал глава Белого дома.

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Ранее мы сообщали, что экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин откровенно насмехается над американским президентом Джо Байденом.

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