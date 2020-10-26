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США готовы участвовать в создании Крымской платформы

26 октября, 20:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина вынесет на Генассамблею ООН новые резолюции по Крыму

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Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству над созданием инициированной Украиной Крымской платформы, цель которой консолидация политики непризнания международным сообществом оккупации полуострова.

Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на встрече с замглавы МИД Эмине Джапаровой, передает пресс-служба министерства.

Квин подчеркнула, что позиция США, закрепленная в Декларации по Крыму, которая была обнародована госсекретарем Майком Помпео, остается твердой и неизменной – Крым является частью Украины и США никогда не признают попытки России его аннексировать.

Джапарова поблагодарила США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непреклонную позицию в отношении агрессии России на Донбассе и незаконной оккупации Крыма.

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Кроме того, замминистра рассказала Квин о видении Украиной основных элементов и наполнения Крымской платформы

Джапарова также заявила о важности принятия обновленных, существенно усиленных резолюций "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которые в ближайшее время будут вынесены Украиной на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с британским коллегой Домиником Раабом в Лондоне пригласил Великобританию присоединиться к Крымской платформе.

Мы также сообщали, что оккупировавшая Крым Россия ведет целенаправленную политику по изменению демографической структуры полуострова, вытесняя украинское население и заменяя его россиянами. В Крым уже переселили около полмиллиона россиян.

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США Крым МИД Украины Эмине Джепарова
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