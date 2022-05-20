США готовят для Украины современные комплексы для охоты за путинскими стервятниками

Соединенные Штаты профинансируют передачу вооружения для Украины в рамках нового пакета помощи

США передадут Украине системы ПВО Patriot. Коллаж "Сегодня"

США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они войдут в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, недавно одобренный Сенатом.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Новый пакет помощи предусматривает военную помощь Украине в размере 20 млрд долларов. На эти средства, как пишет издание, планируется профинансировать передачу украинской армии систем вооружения, таких как Patriot и дальнобойная артиллерия.

В пакет, также включены более 8 млрд долларов общей экономической поддержки Украины, почти 5 млрд долларов глобальной продовольственной помощи и более чем 1 млрд долларов на поддержку беженцев.

Глава Пентагона впервые с начала войны поговорил с Шойгу и сделал важное заявление

Глава Минобороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они поговорили впервые с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Остин призвал прекратить огонь на территории нашей страны. Об этом сообщили в Пентагоне, передает Reuters.

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Министр обороны США Ллойд Остин поговорил с Сергеем Шойгу и призвал к немедленному прекращению огня в Украине.

Кроме того, Остин подчеркнул важность сохранения линий связи. Отмечается, что это был первый разговор Остина с Шойгу с 18 февраля.

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