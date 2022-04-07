США готовят программу ленд-лиза для Украины – как это поможет в войне против РФ

Сенат США единогласно принял закон, который дает право президенту Джо Байдену активировать программу ленд-лиза для ускорения доставки военной техники в Украину. Теперь это решение должна рассмотреть Палата представителей. Последний раз программу ленд-лиза использовали во время Второй мировой войны.
Об этом сообщает издание Politico.
Чем Украине поможет программа США?
Закон о ленд-лизе в защиту демократии Украины от 2022 года ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок. По сути, согласно этому закону поставки можно осуществлять без бюрократических проволочек. Он позволяет США де-факто дарить оборудование при условии, что страны-получатели выплатят их стоимость позже.
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Ранее ленд-лиз позволил союзникам США в Европе победить нацистскую Германию во Второй мировой войне. Теперь программа призвана помочь Украине одержать победу над РФ.
Сенат принял важный закон единогласно.
"Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут дать отпор российским войскам, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – говорится в публикации.
Когда примут окончательное решение
Неясно, успеет ли Палата представителей рассмотреть принятый Сенатом закон о ленд-лизе перед тем, как обе палаты покинут Вашингтон 7 апреля. Чиновники пойдут на предварительно запланированный двухнедельный перерыв.
Как США помогают Украине
Соединенные Штаты поставляют оружие в Украину, вводят санкции против России, ее компаний и чиновников, а также помогают бороться на дипломатическом уровне. Только за последние дни появились такие новости:
- США считают, что смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие преступления в Буче. Выявление причастных – важный приоритет для разведывательных структур США.
- США помогут передать танки для Украины. Администрация Байдена будет работать над этим с союзниками по НАТО – советские танки, которые остались в арсенале некоторых стран, отдадут для укрепления украинской обороны на Донбассе.
- Бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки во время визита на Закарпатье передал 18 модульных домов для временного проживания. Их отправят в Киевскую область.
- Штаты передают ВСУ снаряжение, в том числе комплекты химической защиты. Решение было принято в связи с угрозой со стороны России.