США готовят программу ленд-лиза для Украины – как это поможет в войне против РФ

Соединенные Штаты хотят ввести программу, которую использовали во время Второй мировой войны – с ее помощью Украине будет легче получить вооружение

США упростят передачу вооружения Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Сенат США единогласно принял закон, который дает право президенту Джо Байдену активировать программу ленд-лиза для ускорения доставки военной техники в Украину. Теперь это решение должна рассмотреть Палата представителей. Последний раз программу ленд-лиза использовали во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает издание Politico.

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Чем Украине поможет программа США?

Закон о ленд-лизе в защиту демократии Украины от 2022 года ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок. По сути, согласно этому закону поставки можно осуществлять без бюрократических проволочек. Он позволяет США де-факто дарить оборудование при условии, что страны-получатели выплатят их стоимость позже.

Ранее ленд-лиз позволил союзникам США в Европе победить нацистскую Германию во Второй мировой войне. Теперь программа призвана помочь Украине одержать победу над РФ.

Сенат принял важный закон единогласно.

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"Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут дать отпор российским войскам, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – говорится в публикации.

Когда примут окончательное решение

Неясно, успеет ли Палата представителей рассмотреть принятый Сенатом закон о ленд-лизе перед тем, как обе палаты покинут Вашингтон 7 апреля. Чиновники пойдут на предварительно запланированный двухнедельный перерыв.

Как США помогают Украине

Соединенные Штаты поставляют оружие в Украину, вводят санкции против России, ее компаний и чиновников, а также помогают бороться на дипломатическом уровне. Только за последние дни появились такие новости: