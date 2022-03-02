США готовятся к конфискации имущества олигархов России

Создается международная следственная группа

У российских олигархов за границей имущества на сотни миллионов долларов/Коллаж "Сегодня"

Вашингтон рассматривает разные варианты усиления санкций на Россию и на окружение международного преступника Владимира Путина, отправившего свои войска на войну с Украиной. Один из новых вариантов - конфискация имущества российских олигархов.

Об этом сообщает CNN.

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Что известно

Министерство юстиции США заявило, что создает специальную структуру, которая будет заниматься применением санкций против российских государственных чиновников и олигархов, нацеленных на их яхты, самолеты, недвижимость и другие активы по всему миру.

Сообщает CNN, что новая оперативная группа, получившая название KleptoCapture, является частью усилий США, Европейского Союза и других союзников по наказанию России и Беларуси за продолжающееся вторжение в Украину. Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что в новую оперативную группу войдут прокуроры, федеральные агенты и эксперты по отмыванию денег, налоговым нарушением, а также следователи нацбезопасности из ФБР, IRS, Службы маршалов США и Службы почтовой инспекции США.

"Мы не оставим камня на камне от тех, чьи преступные действия позволяют российскому правительству продолжать эту несправедливую войну. Позвольте мне прояснить: если вы нарушите наши законы, мы привлечем вас к ответственности", — говорится в заявлении Гарланда.

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Ситуация с санкциями