США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине — СМИ

Кроме того, у Байдена могут объявить и новые санкции для России

США предоставят Украине очередную военную помощь/Фото: ООС, REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки готовятся объявить на этой неделе еще один существенный пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает NBC News.

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Размер пакета помощи, как ожидается, будет аналогичен 800 миллионам долларов, о которых администрация объявила на прошлой неделе. По словам официальных лиц, Джо Байден пока не подписал новый пакет. Администрация также может объявить о новых санкциях против России, хотя неясно, будут ли они введены на этой неделе, заявили официальные лица.

Кроме того, США постоянно ведут переговоры с союзниками по НАТО, чтобы убедить их направить в Украину большее количество артиллерии и боеприпасов для эффективного отражения российского наступления на востоке Украины.

Германия передаст Украине оборонное оружие

Власти Германии изменили свою позицию относительно отказа от предоставления Украине помощи в виде вооружения. По итогам телефонного общения с лидерами западных стран, включая президента США Джозефа Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова и дальше поддерживать Украину в военном и финансовом отношении. Правда, по словам канцлера, ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое она может поставить из своих собственных запасов.

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Канцлер Германии сообщил, что среди оружия, которое, по словам производителей военной техники, они могут поставить быстро и которое необходимо Украине, – противотанковые и противовоздушные средства. Берлин готов даже за это самостоятельно заплатить.

"Мы предоставим необходимые деньги для покупки. Цель состоит в том, чтобы усилить украинскую армию, чтобы она могла отразить российскую атаку", — сказал Шольц.

На вопрос, поставит ли Германия в Украину современные танки "Леопард", он сказал, что Берлин и его западные союзники пришли к выводу, что наиболее целесообразно поставлять оружие, которое украинцы уже умеют использовать. По его словам, союзники координируют поставки.

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