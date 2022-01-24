США хотят отправить в Европу тысячи военных из-за угрозы нападения России на Украину

Президент России Владимир Путин хотел бы избежать такого шага со стороны Штатов

Байден рассматривает возможность разместить тысячи военных/Коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить тысячи военных, авиацию и корабли в Прибалтике и Восточной Европе. Все это из-за угрозы полномасштабного нападения России на Украину.

Об этом сообщает The New York Times.

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В субботу высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий. Один из них — отправление от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности в случае, если ситуация ухудшится.

По информации издания The News York Times, президент США может принять решение уже на этой неделе. Часть военных в таком случае будут переброшены из США, а остальные — из других частей Европы. Пока не один из рассмотренных вариантов не предусматривает отправку военных в Украину.

Путину не понравится

Представители администрации высказали точку зрения, что президент России Владимир Путин хотел бы избежать такого шага со стороны Штатов.

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Угроза вторжения РФ

Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. В Сети опубликована карта мест дислокации российских войск .

. В расследовательской группе Conflict Intelligence Team заявили, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются ракетные комплекты "Искандер" . Их назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на расстояниях до 500 км.

. Их назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на расстояниях до 500 км. Также под предлогом учений российские войска стягиваются в Беларусь. Это вызывает опасения, что наступление на Украину может начаться и с северной границы.

Украина также начала переброску войск к северной границе для защиты от угрозы нападения с территории Беларуси, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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