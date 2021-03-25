США и ЕС будут вместе реагировать на вызывающие действия РФ против Украины

Соединенные Штаты и Европейский Союз намерены реагировать на вызывающее поведение России, в частности на не прекращающуюся агрессию против Украины и Грузии.

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Об этом говорится в заявлении по итогам встречи главы Госдепа Энтони Блинкена и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

"Высокий представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отметили свою решимость и далее скоординированно реагировать на вызывающее поведение России, в том числе на ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии", – говорится в пресс-релизе.

Помимо этого США и ЕС намерены бороться и с гибридными угрозами, исходящими от Росии – дезинформацией, вмешательством в избирательные процессы, злонамеренной кибердеятельностью. При этом они готовы взаимодействовать с РФ по вопросам, "представляющим общий интерес".

"Мы продолжим вместе работать над вопросами восточного соседства Европейского союза. Мы привержены поддержке демократических устремлений, суверенитета и территориальной целостности этих стран, начиная с Украины", – также говорится в заявлении.

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Напомним, накануне Блинкен в ходе визита в штаб-квартиру НАТО заявил, что США считают проект газопровода "Северный поток – 2" плохой идеей, которая может подорвать интересы Украины и других близких союзников.

Глава Госдепа также назвал Россию среди четырех стран, представляющих военные угрозы для стран Запада.

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