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США и Германия договорились по "Северному потоку-2" – Нуланд

21 июля 2021 19:34

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Срочная новость

Срочная новость / Фото: Сегодня

США и Германия достигли договоренностей по поводу газопровода "Северный поток-2" и обнародуют детали соглашения в ближайшее время. Об этом сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

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Согласно договоренностям, Германия обязуется принимать меры в случае, если Россия будет использовать трубу для давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины.

"Германия обязалась принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или будет предпринимать агрессивные действия против Украины", – сказала Нуланд.

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Ранее издание Bloomberg опубликовало подробности соглашения, которые еще официально не оглашались:

  • Германия будет обязана добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет после 2024 года.
  • ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны.
  • Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку.

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