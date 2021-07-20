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США и Германия объявят решение по "Северному потоку 2" в ближайшие дни – СМИ

20 июля 2021 0:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Важный пункт будущего соглашения – увеличение инвестиций в энергобезопасность Украины

Ангела Меркель, Джо Байден и "Северный поток 2" / коллаж "Сегодня"

Ангела Меркель, Джо Байден и "Северный поток 2" / коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты и Германия близки к урегулированию разногласий по поводу российского газопровода "Северный поток – 2" и в ближайшие дни намерены объявить о заключении соответствующего соглашения.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

"Выглядит неплохо. Мы ожидаем, что эти переговоры разрешатся в ближайшие дни", – заявил один из источников.

Второй источник рассказал, что в ходе обсуждения обе стороны приблизились к соглашению, которое не даст возобновить снятые на данный момент санкции США против компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора.

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В то же время оба источника агентства утверждают, что одним из ключевых моментов соглашения будет увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку энергетической трансформации, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины.

"Пока не ясно, объявят ли обе страны о государственных инвестициях или они попытаются привлечь частные инвестиции в Украину", – отмечает агентство.

Тем временем стало известно, что советник Госдепартамента Соединенных Штатов Дерек Шолле 20-21 июля посетит Украину, а затем Польшу для обсуждения "общей озабоченности" относительно газопровода "Северный поток – 2" и энергетической безопасности.

Отметим, в Офисе украинского президента считают, что итоги переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель подтверждают, что США и Германия осознают опасность попыток руководства РФ увеличить давление на Украину.

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