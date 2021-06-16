США и Россия запустят диалог о стратегической стабильности – совместное заявление

Президенты Соединенных Штатов и России договорились активизировать работу по контролю за вооружениями

Байден и Путин провели встречу. Фото: REUTERS/ANI

Президенты Соединенных Штатов Джо Байден и России Владимир Путин по итогам встречи подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

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Об этом говорится в совместном заявлении президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. На сайте Белого дома текст заявления пока отсутствует.

"Недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями", – говорится в заявлении.

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Также сообщается, что США и Россия в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным.

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"Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", – говорится в заявлении.

Напомним, Путин заявил, что на переговорах с Байденом не было никакой враждебности.