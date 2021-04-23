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США готовы дальше давить на Россию. В Белом доме заговорили о новых санкциях

23 апреля, 08:04

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Белом доме заявили, что США могут ввести новые санкции против России – это позволяет указ президента Джо Байдена

В США сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции против России в будущем.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на встрече с журналистами.

Она отметила, что сделать это позволяет указ президента США Джо Байдена.

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Также представитель Белого дома призвала предоставить осужденному российскому оппозиционеру Алексею Навальному медицинскую помощь.

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Напомним, на прошлой неделе США официально ввели новые санкции против России. Это сделали для того, чтобы наказать Россию за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США.

После этого Москва ввела ответные меры – зеркально ответила на высылку дипломатов.

Также мы писали, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готова ужесточить санкции, если Кремль не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс в США.

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Россия США Белый дом санкции
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