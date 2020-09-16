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В США расследуют разглашение Болтоном секретной информации

16 сентября, 03:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ранее американские власти пытались остановить выход мемуаров экс-советника Трампа

Министерство юстиции Соединенных Штатов начало уголовное расследование в отношении бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, которого подозревают в раскрытии секретной информации при публикации книги мемуаров. Об этом сообщает The New York Times.

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Три источника издания сообщили, что расследование началось после того, как не удалось остановить публикацию книги Болтона "Комната, где это произошло", в которой он описал свою работу в Белом доме, и описанные в ней вещи не понравились президенту Трампу.

Федеральные прокуроры в понедельник направили повестки литературному агентству Javelin и издательству Simon & Schuster, которое опубликовало книгу Болтона о его работе в Белом доме.

По информации издания, в повестках запрашивается вся информация о контактах с Болтоном.

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Также сообщается, что глава издательского дома Simon & Schuster уже дал показания перед жюри присяжных, сформированным по этому случаю Минюстом.

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Напомним, в своих мемуарах о работе в Белом доме Болтон, в частности, рассказал, как президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине, чтобы получить от украинских властей компромат на своих политических соперников.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на выход книги Болтона, заявив, что его бывший помощник по национальной безопасности нарушил закон, раскрыв в мемуарах секретную информацию.

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мемуары Джон Болтон Минюст США
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