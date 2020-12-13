США начинают массовую вакцинацию от COVID-19

В Соединенных Штатах с 14 декабря начинается кампания по массовой вакцинации населения страны от коронавируса COVID-19.
Об этом сообщил один из руководителей "Операции невероятная скорость" программы массовой вакцинации Белого дома Гас Перна, передает DW.
Первые партии доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech будут поставлены 145 центрам вакцинации в понедельник, после чего там начнут делать прививки.
Перна рассказал, что транспортировка вакцины уже началась, первый этап поставок планируют завершить 16 декабря.
Ранее действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что вакцинация начнется в ближайшие 24 часа.
Напомним, 11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
Мы также сообщали, что США договорились с компанией Moderna о закупке еще 100 млн доз вакцин от коронавируса.
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