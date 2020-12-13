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США начинают массовую вакцинацию от COVID-19

13 декабря, 04:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Первые партии вакцины Pfizer и BioNTech станут доступны 14 декабря

В Соединенных Штатах с 14 декабря начинается кампания по массовой вакцинации населения страны от коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщил один из руководителей "Операции невероятная скорость" программы массовой вакцинации Белого дома Гас Перна, передает DW.

Первые партии доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech будут поставлены 145 центрам вакцинации в понедельник, после чего там начнут делать прививки.

Перна рассказал, что транспортировка вакцины уже началась, первый этап поставок планируют завершить 16 декабря.

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Ранее действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что вакцинация начнется в ближайшие 24 часа.

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Напомним, 11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Мы также сообщали, что США договорились с компанией Moderna о закупке еще 100 млн доз вакцин от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцинация вакцина коронавирус Pfizer
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