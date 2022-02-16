США не будут давить на Украину касательно вступления в НАТО — Псаки

В Белом доме подчеркнули, что у каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность

Джен Псаки выступила с заявлением во время брифинга в Белом доме/Фото: REUTERS/Kevin Lamarque, коллаж: "Сегодня"

В Соединенных Штатах Америки заявили, что не будут оказывать давление на Украину и другие страны касательно вступления в НАТО.

Об этом во время конференции сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к какому-либо альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор. Этот вопрос со стороны США не поднимался", — заявила Псаки.

Шольц говорит другое

Во время своего визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, в принципе, никто не ждет в НАТО новых членов, в частности, Украину. По крайней мере, никакого расширения не будет за его каденцию.

"Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО. Расширение не планируется, не обсуждается, его нет на повестке дня. Нам не придется этой темой заниматься, пока каждый из нас находится на своем посту. Я не знаю, сколько будет оставаться президент (Путин. – Ред.) на своем посту, я думаю, это может быть долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", – сказал Шольц во время пресс-конференции в Кремле.

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