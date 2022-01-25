США не отправят армию в Украину, но накажут лично Путина – заявление Байдена

В США могут рассмотреть введение персональных экономических санкций против президента Российской Федерации Владимира Путина, если будет вторжение РФ в Украину.
Об этом заявил на брифинге президент США Джо Байден, сообщает Deutsche Welle.
На брифинге президенту США задали вопрос, может ли он представить себе введение персональных санкций против президента России.
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"Да, я могу это себе представить", – ответил Байден.
Огромные последствия для мира
По словам Джо Байдена, возможное вторжение России в Украину будет иметь огромные последствия для всего мира. Также он предупредил РФ о жестких санкциях, если будет вторжение.
Кроме этого, он заявил, что не имеет намерений посылать американские войска в Украину. При этом президент США сказал, что США могут перебросить в Восточную Европу 8500 американских военнослужащих, которые уже приведены в состояние боевой готовности.
Также Байден заявил, что эскалация вокруг Украины "переменит мир".
Боеготовность войск США
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США повысили боеготовность войск внутри страны и за рубежом. Отмечается, что боеготовность войск повысилась из-за возможной новой атаки Российской Федерации на Украину.
При этом в Пентагоне заявили, что США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. военных, однако решение пока не принято. Также Кирби сказал, что США "ищут мирный путь решения ситуации".
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не собирается нападать на Украину. По его словам, "Россия никогда нигде и ни разу не угрожала украинскому народу".
Напомним, CNN сообщили, что администрация президента США Джо Байдена проведет два тайных брифинга из-за угрозы вторжения РФ в Украину. В нем примут участие помощники руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудники профильных комитетов.