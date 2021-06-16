США не против России. Байден о встрече с Путиным

Президент Соединенных Штатов заявил, что его главная задача не бороться с Россией, а защищать граждан своей страны

Байден и Путин провели встречу. Фото: REUTERS/ANI

Повестка дня Соединенных Штатов не направлена против России или какой-либо другой страны. Главная цель США – защитить своих граждан.

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Об этом по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путинымзаявил президент США Джо Байден.

"Я заявил президенту Путину, что моя повестка дня не против России или против кого-либо еще. Повестка дня для американских граждан – борьба с пандемией коронавируса, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями, защита наших граждан", – сказал Байден.

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Также Байден сказал, что, по его мнению, Путин не стремится к холодной войне с США.

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Он подчеркнул, что очень важно было встретиться с президентом РФ лично, и насчет этого и речи не может быть о какой-то ошибке.

Напомним, Кремль опубликовал совместное заявление, в котором говорится, что США и РФ запустят диалог о стратегической стабильности.