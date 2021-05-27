США окончательно отказались от Договора по открытому небу с Россией

Теперь между странами остается в силе только один крупный договор о контроле над вооружениями – СНВ, который Байден продлил сразу после прихода к власти

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Администрация президента Джо Байдена 27 мая официально уведомила российские власти, что Соединенные Штаты не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН) с Россией. Ранее Белый дом организовал проверку возможности возобновления соглашения.

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Об этом сообщил Аssociated Press со ссылкой на официальные источники.

"В четверг администрация Байдена проинформировала Россию, что она не присоединится к ключевому пакту о контроле над вооружениями, даже несмотря на подготовку ко встрече президентов на высшем уровне в следующем месяце", – пишет издание.

Официальные лица США на условиях анонимности рассказали, что заместитель госсекретаря Венди Шерман сообщила заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову, что Белый дом после проверки принял решение не вступать повторно в Договор по открытому небу, который разрешал наблюдательные полеты над военными объектами в обеих странах, но от которого отказался бывший президент Дональд Трамп.

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Теперь, отмечает издание, между США и Россией остается в силе только один крупный договор о контроле над оружием между ядерными державами – о стратегических наступательных вооружениях, который Байден продлил сразу после прихода к власти.

Тем временем в Министерстве иностранных дел России российским СМИ подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что Соединенные Штаты не вернутся в Договор по открытому небу.

Договор по открытому небу, в частности, регламентировал проведение полетов и содержал требования к самолетам, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Напомним, 22 ноября 2020 года, спустя шесть месяцев после соответствующего уведомления, Соединенные Штаты вышли из Договора по открытому небу. После выхода США из ДОН Россия тоже решила его покинуть.