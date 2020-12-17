США никогда не смирятся с аннексией Крыма Россией – посольство

Россия должна соблюдать обязательства, которые приняла на себя, оккупировав украинский Крым и прекратить нарушать права и здеваться над местным населением. США же никогда не смирятся с попыткой России аннексировать Крым.

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Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, размещенном в Facebook.

Американцы также приветствуют принятую на Генассамблеи ООН новую резолюцию по Крыму.

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"Мы приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую Россию соблюдать обязательства как оккупанта в Крыму и немедленно прекратить совершать там нарушения и издевательства. Россия должна освободить незаконно задержанных украинцев и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей по правам человека. Мы никогда не смиримся с попыткой России аннексировать Крым", – заявили в посольстве.

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