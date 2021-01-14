США обновили правила въезда для украинцев: что нужно знать

В течение трех дней до запланированного путешествия нужно будет делать тест на COVID-19

США изменили правила карантинных ограничений для украинцев – с 26 января нужно будет делать тест на COVID-19.

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Об этом заявили в посольстве Украины в США.

"Сообщаем, что с 26 января 2021 вступают в силу новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в США. В частности, они предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия", – рассказали в посольстве.

Чтобы посетить страну нужно будет предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждения проведения лабораторных исследований или выздоровления от COVID-19.

Также туристам рекомендуется сдавать повторно тест на COVID-19 в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.

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