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США обвинили Россию в подрыве Украины и потребовали убрать войска от нашей границы

20 апреля, 18:29

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вашингтон подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах

Вашингтон глубоко обеспокоен планами Москвы блокировать иностранные военные и государственные суда в Черном море у берегов оккупированного Крыма и в Керченском проливе.

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Об этом говорится в заявлении для прессы представителя Госдепа США Неда Прайса.

Дипломат напомнил, что Россия в прошлом уже прибегала к агрессивным действиям против украинских судов и препятствованию доступа к украинским портам Азовского моря, что имело негативное влияние на международную торговлю Украины.

"Это – очередная неспровоцированная эскалация нынешней кампании Москвы, направленная на подрыв и дестабилизацию Украины. Такое развитие событий особенно беспокоит на фоне достоверных сообщений о накоплении российских войск в оккупированном Крыму и на границе с Украиной – теперь в масштабах, которые не наблюдалось со времени вторжения России в 2014 году, – и о других провокационных акциях управляемых Россией сил на линии соприкосновения", – заявил Нед Прайс.

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Представитель Госдепа подчеркнул, что США подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды. Также США не признают и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма.

"Мы приветствуем Украину за ее дальнейшую сдержанность перед российскими провокациями и призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и отменить накопления сил вдоль границы Украины и в оккупированном Крыму", – говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в МИД РФ заявили: никаких ограничений для торгового судоходства и использования украинских портов на Азове не вводили.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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США Крым Черное море Азов Керченский пролив агрессия эскалация дестабилизация агрессия России эскалация конфликта

Источник: Сегодня

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