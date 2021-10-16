США обвинили Россию во лжи из-за инцидента с военными кораблями (фото)

США не нарушали российской границы в Японском море, о чем накануне заявили в военном ведомстве России, и именно российский корабль пошел на сближение с американским.
Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США.
Американцы отмечают, что их эсминец USS Chafee (DDG 90) проводил стандартные операции в международных водах Японского моря, но неожиданно российский корабль приблизился к ним на расстояние в 65 ярдов.
"Заявление Минобороны РФ о взаимодействии двух наших кораблей ВМФ не соответствует действительности. Взаимодействие было безопасным и профессиональным", – говорится в сообщении.
В США заявили, что Россия выпустила уведомление о проведении стрельб (учений) в этом районе на более поздний срок и на момент инцидента это уведомление еще не было в силе, поэтому американский корабль там плыл.
"USS Chafee всегда проводил операции в соответствии с международным правом и обычаями. Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это разрешено международным правом", – подчеркнули в Тихоокеанском флоте США.
Морские инциденты России и стран НАТО
- В ноябре 2020 года в заливе Петра Великого (Японское море) произошел инцидент с другим американским эсминцем "Джон Маккейн" (John S. McCain), который якобы заплыл в территориальные воды России.
- США объяснили свое вторжение в "территориальные воды России". Россияне в нарушение морского права оттяпали себе слишком большую часть моря, говорят американцы.
- В июне нынешнего года в Черном море произошел загадочный инцидент между Россией и Великобританией, который мог закончиться настоящим боевым столкновением. Тогда Россия открыла огонь по британскому эсминцу Defender.