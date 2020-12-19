США обвинили сотрудника Zoom в травле и сливе личных данных американцев Китаю

В пятницу, 18 декабря, в США предъявили обвинение сотруднику американской компании Zoom Video Communications, его обвиняют в травле и передаче личных данных.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства юстиции США.
Сообщается, что 39-летний гражданин Китая Синьцзян Цзинь с 2016 года является сотрудником "американской технологической компании".
Оказалось, что мае и июне мужчина попытался сорвать серию видеоконференций в сервисе Zoom, посвященных событиям на площади Тяньаньмэнь 1989 года. Делал он это по указанию Коммунистической партии Китая.
В американском Минюсте сообщили, что Цзинь прерывал конференции, а также передавал личные данные американских пользователей, участвовавших в этих конференциях.
Сейчас мужчина находится в Китае, его обвиняют в сговоре с целью международной травли и передаче третьим лицам документов, удостоверяющих личность.
Ему грозит до 10 лет тюремного заключения, если его вину докажут.
Ранее мы сообщали, что студентку из эквадорского города Амбато ограбили во время онлайн-конференции в Zoom.
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