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США обвинили ВОЗ в неоткрытом расследовании происхождения COVID-19

11 ноября, 04:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сейчас выясняется, где был зафиксирован первый случай COVID-19

В США заявили, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предоставила недостаточно информации о планируемой миссии в Китай для прояснения, откуда появился COVID-19.

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Об этом сообщает Associated press.

По словам американских экспертов, сейчас выясняется, имеет ли ВОЗ достаточно полномочий для противодействия будущим возможным эпидемиям.

Так, сопредседатель группы экспертов экс-премьер Новой Зеландии Хелен Кларк заявила, что комиссию также интересует точнейшая хронология первых случаев заболевания коронавирусом.

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Также выясняется, какие были первые шаги для предотвращения распространения коронавируса на ранних стадиях.

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К слову, ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о создании группы, которая займется изучением действий ВОЗ на фоне пандемии.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что ситуация с пандемией коронавируса COVID-19 в мире кардинально изменится к марту 2021 года, когда появятся первые вакцины от инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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