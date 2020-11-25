США объяснили свое вторжение в "территориальные воды России"

Россияне в нарушение морского права оттяпали себе слишком большую часть моря, говорят американцы

Американский эсминец John S. McCain ("Джон Маккейн") не вторгался в территориальные воды России в Японском море, поскольку россияне в нарушение международного права слишком далеко от побережья обозначили свои морские границы.

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Об этом говорится в заявлении Седьмого флота США.

Американцы отмечают, что находились в заливе Петр Великий в рамках операции по свободному судоходству (FONOP) на законных основаниях, тем самым оспаривая чрезмерные морские претензии России.

В США напомнили, что еще в 1984 году СССР объявили залив Петра Великого в Японском море своим внутренними водами. Морская граница длиной 106 морских миль противоречит нормам международного права, указанным в Конвенции по морскому праву. Проведя эту границу, СССР попытался потребовать больше внутренних вод от своего берега, чем он имеет право требовать согласно международному праву.

"Россия продолжила притязания СССР. Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что США не соглашаются с утверждениями России о том, что Петр Великий является (их) "исторической бухтой", – говорится в заявлении.

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Поэтому американцы намерены и дальше "летать, плавать и работать везде, где это разрешено международным правом – независимо от чрезмерных морских претензий".

А тем временем в Черное море зашел эсминец "Дональд Трамп". Как сообщали новости "Сегодня", американский корабль отправился на патрулирование.

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