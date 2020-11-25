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США объяснили свое вторжение в "территориальные воды России"

25 ноября, 09:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россияне в нарушение морского права оттяпали себе слишком большую часть моря, говорят американцы

Американский эсминец John S. McCain ("Джон Маккейн") не вторгался в территориальные воды России в Японском море, поскольку россияне в нарушение международного права слишком далеко от побережья обозначили свои морские границы.

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Об этом говорится в заявлении Седьмого флота США.

Американцы отмечают, что находились в заливе Петр Великий в рамках операции по свободному судоходству (FONOP) на законных основаниях, тем самым оспаривая чрезмерные морские претензии России.

В США напомнили, что еще в 1984 году СССР объявили залив Петра Великого в Японском море своим внутренними водами. Морская граница длиной 106 морских миль противоречит нормам международного права, указанным в Конвенции по морскому праву. Проведя эту границу, СССР попытался потребовать больше внутренних вод от своего берега, чем он имеет право требовать согласно международному праву.

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"Россия продолжила притязания СССР. Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что США не соглашаются с утверждениями России о том, что Петр Великий является (их) "исторической бухтой", – говорится в заявлении.

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Поэтому американцы намерены и дальше "летать, плавать и работать везде, где это разрешено международным правом – независимо от чрезмерных морских претензий".

А тем временем в Черное море зашел эсминец "Дональд Трамп". Как сообщали новости "Сегодня", американский корабль отправился на патрулирование.

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Россия США японское море эсминец

Источник: Сегодня

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