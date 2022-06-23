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США объявили о новой военной помощи Украине: что дадут

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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23 июня, 23:56
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Ресурсы от Штатов помогут Украине противостоять агрессии РФ
Кирби рассказал, какую помощь получит Украина/Фото: REUTERS/Sarah Silbiger, коллаж: "Сегодня"
Кирби рассказал, какую помощь получит Украина/Фото: REUTERS/Sarah Silbiger, коллаж: "Сегодня"

Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине. Он составит 450 млн. долларов.

Об этом сообщил спикер Пентагона Джона Кирби.

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"Соединенные Штаты анонсируют дополнительные 450 млн долларов военной помощи как часть нашего обязательство в помощи Украине защитить свою демократию перед лицом неспровоцированной агрессии России", — сказал Кирби.

Он добавил, что пакет военной помощи включает оружие и военное оборудование, в том числе новые высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, десятки тысяч боеприпасов для артиллерии, которая уже была поставлена в Украину, а также патрульные корабли для защиты украинского побережья и водных путей.

Какое оружие даст Германия?

Германия готова предоставить Украине больше оружия. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, правительство ФРГ уже составило список вооружений:

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  • 30 самоходных артиллерийских установок Gepard;
  • комплексы ПВО IRIS-T SLM;
  • 3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами;
  • бронетранспортеры М113;
  • РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
  • 500 зенитных ракет STINGER и многое другое (полный список опубликован на сайте правительства Германии).

"Это очень нужная помощь для нашей армии. Будем еще крепче – скорее победим", – отметил глава Офиса президента.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что поставки оружия Украине увеличат. Также мы писали, что Резников перечислил оружие, которое получит Украина по итогам "Рамштайна-3".

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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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