"Они за это заплатят": Белый дом готовится карать Россию

В администрации Джо Байдена рассказали, что ждет Кремль в ближайшее время

На сегодняшних санкциях в отношении России США останавливаться не собираются и готовы в ближайшие недели ввести новые ограничительные меры.

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Об этом, как сообщает The Hill, на брифинге 17 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Президент Байден дал четко понять, что США ответят на многие дестабилизирующие действия России. Мы запросили новую оценку со стороны разведсообщества в четырех таких сферах и планируем отреагировать на действия в каждой из них в ближайшие недели", – сказала Псаки.

Она уточнила, что речь идет о вмешательстве РФ в избирательный процесс в США – накануне национальная разведка США опубликовала доклад, обвинив Россию в попытке помешать Байдену победить на выборах.

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По словам Псаки, россияне "вмешивались или пытались вмешаться в выборы на протяжении многих лет, задолго до 2016 года".

"Мы в курсе этого, и, как сказал президент, они за это заплатят", – добавил спикер Белого дома.

Напомним, что после своей инаугурации Джо Байден пообещал "без промедлений заставить Россию платить" за любые злонамеренные действия, в частности вмешательство в выборы, кибератаки или отравления своих граждан.

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