США открывают для Украины данные слежки за оккупантами в Крыму и на Донбассе

Ранее сенаторы раскритиковали Вашингтон за слабую передачу Киеву информации

В Пентагоне внимательно следят за передвижением российских войск / Коллаж "Сегодня"

Вашингтон решил расширить обмен разведданными с Украиной, чтобы предоставить нам больше информации о действиях России на оккупированных территория восточной части страны и в Крыму.

Об этом сообщили американскому телеканалу CNN официальные лица и еще один источник, знакомый с этим вопросом.

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Что известно

По данным телеканала, в последние недели Пентагон ослабил правила обмена разведывательными данными с Киевом, особенно из регионов Украины, находящихся под контролем армии Российской Федерации.

"С изменением военных действий России на юге и востоке Украины мы изменили наши инструкции, чтобы предоставить операторам дополнительную ясность, позволяющую обмениваться разведданными с Украиной в ожидании динамичных боевых действий", — сказал CNN неназванный представитель американской разведки.

Источник отметил, что США "делились и будут продолжать делиться разведывательными данными с украинцами, чтобы поддержать их способность защищаться от российской агрессии, исходящей из любой точки Украины".

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Ранее сенаторы США потребовали от Вашингтона наладить обмен важной разведывательной информацией, которая могла бы помочь украинцам выстроить эффективную оборону и "вернуть себе каждый дюйм суверенной территории Украины, которая включает Крым и Донбасс".

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