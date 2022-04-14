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СЕГОДНЯ Мировые новости США

США открывают для Украины данные слежки за оккупантами в Крыму и на Донбассе

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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14 апреля, 18:58
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Ранее сенаторы раскритиковали Вашингтон за слабую передачу Киеву информации
В Пентагоне внимательно следят за передвижением российских войск / Коллаж "Сегодня"
В Пентагоне внимательно следят за передвижением российских войск / Коллаж "Сегодня"

Вашингтон решил расширить обмен разведданными с Украиной, чтобы предоставить нам больше информации о действиях России на оккупированных территория восточной части страны и в Крыму.

Об этом сообщили американскому телеканалу CNN официальные лица и еще один источник, знакомый с этим вопросом.

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Что известно

По данным телеканала, в последние недели Пентагон ослабил правила обмена разведывательными данными с Киевом, особенно из регионов Украины, находящихся под контролем армии Российской Федерации.

"С изменением военных действий России на юге и востоке Украины мы изменили наши инструкции, чтобы предоставить операторам дополнительную ясность, позволяющую обмениваться разведданными с Украиной в ожидании динамичных боевых действий", — сказал CNN неназванный представитель американской разведки.

Источник отметил, что США "делились и будут продолжать делиться разведывательными данными с украинцами, чтобы поддержать их способность защищаться от российской агрессии, исходящей из любой точки Украины".

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Ранее сенаторы США потребовали от Вашингтона наладить обмен важной разведывательной информацией, которая могла бы помочь украинцам выстроить эффективную оборону и "вернуть себе каждый дюйм суверенной территории Украины, которая включает Крым и Донбасс".

Обстановка

  • До начала войны в Украине власти нашей страны разрешили американским разведчикам собирать информацию про российские войска с нашей территории.
  • Год назад стратегический лайнер радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит и в течение трех часов изучал побережья украинского полуострова Крым и Краснодарского края РФ.
  • Пентагон регулярно совершал разведывательные вылеты в район Черного моря, часто вызывая ответ со стороны России – та поднимала в воздух свои истребители.
  • Как известно, благодаря ВСУ на сегодня у Москвы на 160 военных самолетов меньше.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 14 апреля
1
Личный состав 19900
Личный состав
2
Самолеты 160
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1437
Транспорт
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Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатья), который в 2014-м с женой и 12 детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

Герої не вмирають!
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Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!

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