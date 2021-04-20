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США отозвали посла из России по требованию Кремля

20 апреля, 12:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Дипломатические отношения США и России ухудшаются все сильнее – американский посол Джон Салливан возвращается в Вашингтон для встречи с командой Джо Байдена

На этой неделе посол США в России Джон Салливан вернется из Москвы в свою страну после того, как МИД РФ рекомендовал вернуться в Америку.

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Об этом представитель Госдепартамента США сообщил изданию Axios 19 апреля.

На родине Салливан навестит свою семью и проведет консультации с администрацией президента Джо Байдена. После того, как он принял предложение продолжать исполнять свои полномочие в течение неопределенного срока, этой возможности у него еще не было.

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Сам он кремлевским СМИ уточнил, что в Белом доме будет обсуждать нынешнее состояние двусторонних отношений между США и Россией.

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В Госдепе намерены в ближайшие недели вернуть своего посла в Москву.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в ответ на санкции, которые Байден ввел в отношении РФ, Кремль выслал из страны 10 других американских дипломатов.

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Напомним, что после того, как из-за репрессий в отношении российского политзаключенного Алексея Навального США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг, Кремль отозвал своего посла из Вашингтона.

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Россия США посол США Госдепартамент США Джон Салливан
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