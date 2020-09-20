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США отправили подкрепление в Сирию после инцидентов с российскими военными

20 сентября, 01:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Сирию перебросили военных и боевые машины

Минобороны Соединенных Штатов увеличивает военное присутствие в Сирии после серии происшествий с участием российских и американских военных, вызвавших обострение отношений между ними. Об этом сообщает BBC.

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Около 100 американских военных и шесть боевых машин пехоты отправили в северо-западную часть Сирии, где в этом году участились инциденты между американцами и россиянами, патрулирующими эту территорию.

По словам капитан ВМФ США Билла Урбана, вместе с машинами, которые перебрасывают из Кувейта, в регионе также разместят радары "Сентинел" и увеличат количество патрулей.

Урбан добавил, что размещение дополнительного контингента обеспечит безопасность сил коалиции.

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"США не ищут конфликта с другими странами в Сирии, но встанут на защиту коалиционных войск, если понадобится", – заявил он.

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Соединенные Штаты решили усилить защиту сил коалиции, в частности, после инцидента с российскими военными 26 августа, когда на северо-востоке Сирии российский транспорт пошел на таран бронетранспортера патруля коалиции.

Мы также сообщали, что 13 сентября несколько десятков военных машин американских войск пересекли границу с Ираком и вошли в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии. В составе колонны – 41 транспортное средство с оружием и оборудованием для материально-технической поддержки действий американского контингента.

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