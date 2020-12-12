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США ожидают еще 100 млн доз вакцин от COVID-19 Moderna

12 декабря, 03:04

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Первые вакцины в США ожидаются в конце 2020 года

США договорились с компанией Moderna о закупке еще 100 млн доз вакцин от коронавируса.

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Об этом говорится на сайте компании.

Пока стоимость вакцины от коронавируса неизвестна. Сейчас США ожидают 200 млн вакцин, которые обязана им поставить Moderna.

Moderna получит от властей США суммарно 4,1 млрд долларов США на разработку и поставки препарата. Американские власти могут заказать еще 300 млн доз вакцины Moderna.

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Из первых 100 миллионов доз, примерно 20 миллионов доз будут доставлены к концу декабря 2020 года, а остальные будут доступны в первом квартале 2021 года.

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Еще 100 миллионов доз будут доступны во втором квартале 2021 года.

Ранее мы писали, что американцы получат вакцину от коронавируса в первую очередь. Только после того, как вакцинируются все желающие американцы, вакцину будут поставлять в другие страны.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцина коронавирус
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