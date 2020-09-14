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США перебросили войска из Ирака в Сирию

14 сентября, 01:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Несколько десятков военных машин вошли в провинцию Хасеке

Часть американских войск, которые базируются в Ираке, перебросили в Сирию. Об этом сообщает газета Al Watan.

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По данным издания, нескольких десятков военных машин американских войск пересекли границу с Ираком и вошли в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии. В состав колонны входит 41 транспортное средство с оружием и оборудованием для материально-технической поддержки действий американского контингента.

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Техника армии США пересекла иракско-сирийскую границу через КПП Аль-Валид и направилась на крупнейшую в данном регионе американскую базу в городе Эш-Шаддади.

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Вашингтон активизировал переброску своих сил на север Сирии из Ирака после объявленного Пентагоном в начале сентября сокращения американского воинского контингента в Ираке с 5,6 тыс. до 3 тыс. военнослужащих до конца текущего месяца.

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Ранее сообщалось, что в НАТО согласилась расширить свое участие на Ближнем Востоке, изучается наращивание миссии в Ираке.

Напомним, используемая США база в Ираке подверглась ракетной атаке.

Видео: Reuters

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