США передадут Украине еще 5000 противотанковых ракет Javelin — Кирби

Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять оружие в Украине. В пятницу, 6 мая, поступит новая партия.
Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Подробности
До 6 мая в Украину будет поставлено еще 5000 противотанковых ракет Javelin. Кирби отметил, что ракеты Javelin предоставят Украину в рамках военной помощи в борьбе с российской агрессией.
Далее по теме
За день ВСУ уничтожили 75 оккупантов на Востоке
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 2 мая оккупационные войска совершили одну атаку.
"Наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.
Потери врага составляют:
- личного состава – 75;
- танков – 2;
- БМП – 6;
- ББМ – 5;
- артиллерийских систем – 1;
- минометных расчетов – 2;
- АТ – 3;
- БПЛА – 4;
- специальная техника – 1.