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СЕГОДНЯ Мировые новости США

США передадут Украине еще 5000 противотанковых ракет Javelin — Кирби

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 мая, 00:54
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Они поступят в Украину до 6 мая
Кирби заявил, что Украина получит еще 5000 противотанковых ракет Javelin/Фото: коллаж: "Сегодня"
Кирби заявил, что Украина получит еще 5000 противотанковых ракет Javelin/Фото: коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять оружие в Украине. В пятницу, 6 мая, поступит новая партия.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Подробности

До 6 мая в Украину будет поставлено еще 5000 противотанковых ракет Javelin. Кирби отметил, что ракеты Javelin предоставят Украину в рамках военной помощи в борьбе с российской агрессией.

За день ВСУ уничтожили 75 оккупантов на Востоке

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 2 мая оккупационные войска совершили одну атаку.

"Наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Потери врага составляют:

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  • личного состава – 75;
  • танков – 2;
  • БМП – 6;
  • ББМ – 5;
  • артиллерийских систем – 1;
  • минометных расчетов – 2;
  • АТ – 3;
  • БПЛА – 4;
  • специальная техника – 1.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 2 мая
1
Личный состав 23 800
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артиллерия 459
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 152
РСЗО
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Корабли/катера 8
Корабли/катера
11
Транспорт 1824
Транспорт
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