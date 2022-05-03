США передадут Украине еще 5000 противотанковых ракет Javelin — Кирби

Они поступят в Украину до 6 мая

Кирби заявил, что Украина получит еще 5000 противотанковых ракет Javelin/Фото: коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять оружие в Украине. В пятницу, 6 мая, поступит новая партия.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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До 6 мая в Украину будет поставлено еще 5000 противотанковых ракет Javelin. Кирби отметил, что ракеты Javelin предоставят Украину в рамках военной помощи в борьбе с российской агрессией.

За день ВСУ уничтожили 75 оккупантов на Востоке

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 2 мая оккупационные войска совершили одну атаку.

"Наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Потери врага составляют:

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личного состава – 75;

танков – 2;

БМП – 6;

ББМ – 5;

артиллерийских систем – 1;

минометных расчетов – 2;

АТ – 3;

БПЛА – 4;

специальная техника – 1.

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