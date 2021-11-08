США передали Украине два катера класса Island (фото)

Катера являются частью помощи по безопасности США

Катера отправились из города Балтимор в штате Мэриленд / Фото: Коллаж: Сегодня

Из американского Балтимора в Украину отправились два патрульных катера класса Island. Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице на Facebook.

"Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем $2,5 млрд, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО", – говорится в сообщении.

В конце октября в Балтиморе завершился курс доподготовки пятого украинского экипажа патрульных катеров типа Island. Курс доподготовки под руководством иностранных инструкторов длился 6 недель и был проведен на верфи Береговой охраны США.

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Island в Украине

В 2018 году патрульные катера ВМС ВС Украины типа "Island" Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" успешно прошли первые ходовые испытания.

В 2019 году Одессу из США прибыли катера Island. Патрульные катера были переданы американцами Украине около года назад, но украинские моряки получили их только недавно.

Справка

Патрульные катера класса Island имеют водоизмещение 168 т, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м, он развивает скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч). Команда, по нормативам США, состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета.

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Всего в 1985–1992 годах для береговой охраны Соединенных Штатов Америки построили 49 катеров класса Island. Часть из них Америка в связи с заменой на строящиеся новые сторожевые катера передала Пакистану, Грузии, Коста-Рике и Украине по программе "избыточного оборонного оборудования" (Excess Defense Articles, EDA).