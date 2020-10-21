США поделились с НАТО информацией по ядерным ракетам России и Китая

Соединенные Штаты в рамках консультаций с союзниками по НАТО сообщили им дополнительную информацию о тысячах ядерных ракет, которые развернуты Российской Федерацией и Китаем.

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Об этом сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в Twitter.

"Продолжили наши тесные консультации с союзниками по НАТО по ядерным программам России и Китая. Поделился дополнительной информацией о тысячах ракет средней дальности с ядерным оружием, которые развернуты обеими странами", – написал Биллингсли.

Он добавил, что союзники должны ценить поддержку, которую им оказывают Соединенные Штаты.

Напомним, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками должны агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях планеты и готовиться к наихудшим сценариям. При этом, пока США не намерены вступать в конфликт с этими странами.

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