США подготовили санкции, которые могут разозлить Путина. Что пишут западные СМИ о войне

Мировая пресса внимательно следит за событиями вокруг Украины

Новые санкции США затронут семью Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Американские и европейские СМИ пишут о военной помощи Украине, реакции России и замене российского топлива для ЕС.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Санкции против любовницы Путина

The Wall Street Journal пишет о том, что США подготовили пакет санкций против председателя совета директоров "Национальной медиа группы" Алины Кабаевой, однако пока отложили его введение в действие. Одной из причин этого является опасение, что президент России Владимир Путин может "агрессивно отреагировать" на это, рассказал один из чиновников американского Минфина.

Власти США считают, что Кабаева является матерью "как минимум троих детей" Путина, и что они могут играть важную роль в укрывательстве личного имущества Путина за границей.

Россия угрожает США

The Washington Post сообщает, что Россия снова требует от США прекратить вооружать Украину. Официальная дипломатическая нота из Москвы поступила, когда президент Байден одобрил резкое расширение объема вооружения, предоставляемого правительству в Киеве. В ней говорится, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружений в Украину "подливают масла" в конфликт и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила дипломатическую ноту и заявила, что аналогичные демарши о поставках оружия в Украину были направлены "всем странам", включая США.

Госдепартамент отказался комментировать содержание двухстраничной дипломатической ноты или какой-либо ответ США.

Помощь Украине от США

Bloomberg пишет, что США пообещали оказать новую помощь в вооружении и усилить дипломатическое присутствие после визита госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев.

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США разрешили продажу боеприпасов на сумму 165 миллионов долларов и возвращение в Украину дипломатов в ближайшие дни.

Россия пытается спасти имущество с "Москвы"

Bild пишет, что Россия пытается вытащить из затонувшего крейсера "Москва" противокорабельные и зенитные ракеты и секретные документы. Для этого на месте затопления крейсера работает спасательный корабль "Коммуна". Это судно было спущено на воду еще в 1912 году и считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского ВМФ.

Из-за размеров "Москвы" (187 метров в длину) 110-летней "Коммуне" вряд ли удастся поднять с глубины затонувший крейсер целиком. Но будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование.

Европа нашла замену российской нефти

Reuters сообщает, что Европа возобновила закупки нефти в ОАЭ для замены российского топлива. Французская компания TotalEnergies предварительно договорилась об отгрузке нефти из Абу-Даби в начале мая в Европу. Это первая такая поставка через два года. Ранее украинские компании – ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго запустили проект #StopBloodyEnergy, цель которого убедить западный бизнес не покупать российскую нефть и газ.

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