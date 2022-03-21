США попросили Турцию передать Украине ракетные комплексы C-400

Но согласится ли на это страна — неизвестно, так как это может повлиять на ее отношения с РФ

Анкаре предлагают отказаться от С-400 и отправить их в Украину/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

США ведут переговоры с Турцией, чтобы Анкара отправила на Украину системы противоракетной обороны С-400.

Об это сообщает Sky News Arabia.

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По словам представителя Пентагона, Анкаре предлагают отказаться от С-400 и отправить их в Украину в обмен на снятие с Турции американских санкций и возвращение ее в программу производства истребителей F-35.

Агентство Reuters сообщает, что власти Турции вряд ли согласятся на сделку, так как не хотят портить отношения с Москвой.

Стоит отметить, что системы противоракетной обороны С-400 Турция ранее купила в РФ.

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Украине необходим союз со страной, где есть ядерное оружие

Украине нужно заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. В Украине с начала войны убиты почти сто детей – кто за это ответит? Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", – сказал Данилов.

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